Cristas vê com "perplexidade" familiares no Governo e pede "reflexão profunda" a Costa

Por Lusa | 12:54

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou hoje que tem visto "com perplexidade" os casos de familiares no Governo, e pediu ao primeiro-ministro, António Costa, uma "reflexão muito profunda".

"Eu creio que o Governo tem de fazer uma reflexão muito profunda, e o primeiro-ministro tem de fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que se está a passar, e a perceção que cria cá para fora", disse a centrista aos jornalistas, à margem da visita a uma feira de Ensino Superior e emprego, em Lisboa.

Assunção Cristas salientou também que o CDS-PP tem "assistido com muita perplexidade a variadíssimos casos ligados ao Governo".