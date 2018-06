Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristianinho "pode chegar longe", diz CR7

Imprensa espanhola afirma que, caso Cristiano continue em Madrid, a criança pode assinar pelo Real.

08:39

Cristianinho tem apenas oito anos, mas já demonstra talento para o futebol. A jogar atualmente no Pozuelo de Alarcón, o filho de CR7 marca golos de bicicleta, conquista troféus e tem despertado o interesse de clubes como o Real Madrid. Tanto que a imprensa espanhola já diz que, caso CR7 continue nos merengues, Cristianinho também vai assinar pelo clube.



O talento da criança é confirmado pelo pai que, orgulhoso, diz que o filho mais velho "pode chegar muito longe". "Ele tem talento. Vê o que eu faço e tenta fazer igual. Copia tudo o que vê. Se tiver cabeça, penso que pode ter um bom futuro. Vamos ver se para o ano já começa a jogar de forma mais profissional", disse em entrevista.



Resta saber se esse futuro passará por Espanha ou por outro país...



Sucesso no relvado

Após os jogos do pai, é frequente ver Cristianinho a brincar com a bola no relvado. Alguns dos golos marcados nestes momentos já foram alvo de elogios por parte dos colegas do pai.



Georgina brilha em Moscovo

Georgina Rodríguez foi uma das presenças mais notadas no último jogo da Seleção na Rússia. A namorada de Ronaldo aproveitou a estadia para passear pela cidade e mostrou-o nas redes sociais.