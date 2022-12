Cristiano Ronaldo ganha mais de 20 milhões de seguidores no Instagram em menos de um mês

Cristiano Ronaldo viu o número de seguidores crescer exponencialmente nos últimos 30 dias. No decorrer de um mês atribulado, recheado de críticas e polémicas, o futebolista acumulou mais 20,1 milhões de seguidores no Instagram.Em novembro, Ronaldo via a rede social a chegar aos 500 milhões de seguidores. Nesta altura, a fama do jogador estava fragilizada após uma entrevista na qual falou sobre a ligação com o Manchester United.Apesar de todas as críticas relativas ao jogador português, o apoio dos fãs manteve-se durante a competição e após a competição.Depois da derrota frente a Marrocos, Ronaldo usou o Instagram para expressar a tristeza que tinha por não poder alcançar ""o maior sonho de toda a carreira". Nesta publicação, um grande número de pessoas surgiram em apoio, revelando que o contributo do jogador para o futebol português nunca será esquecido.Atualmente, Cristiano Ronaldo é a personalidade mais seguida e uma das mais bem pagas na rede social.