Cristiano Ronaldo é novamente candidato ao 'The Best', com Messi e Van Dijk

O internacional português Cristiano Ronaldo, da Juventus, está, uma vez mais, nos três finalistas ao prémio 'The Best', troféu da FIFA que desde 2016 designa o melhor futebolista da época.

O prémio 'The Best', detido pelo croata Luka Modric (Real Madrid), veio substituir o antigo troféu Jogador do ano da FIFA, criado em 1991 e que a partir de 2010 e até 2015 foi atribuído em conjunto com a Bola de Ouro da revista France Football.

Cristiano Ronaldo concorre ao The Best de 2019 com o argentino Lionel Messi e com o holandês Virgil van Dijk, campeão europeu e defesa do Liverpool que já foi distinguido na quinta-feira com o prémio de jogador da UEFA 2018/19.