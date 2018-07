Cristiano Ronaldo já trabalha "no duro" pela Juventus

Por Lusa | 17:53

Cristiano Ronaldo já trabalha "no duro" com a Juventus, campeã italiana de futebol, tendo hoje evoluído com vários companheiros que também integraram os trabalhos mais tarde devido à participação no Mundial2018 da Rússia.

"Primeiro treino no duro. Trabalho feito!", escreveu o 'capitão' da seleção de Portugal nas redes sociais.

Um dia depois de ter passado por um conjunto de exames médicos, o ex-Real Madrid esteve a trabalhar no 'JTC', o Juventus Training Camp, juntamente com um quinteto sul-americano.