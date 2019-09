Cristina Branco, Diabo na Cruz e O Gajo entre as propostas de "Folia" em Óbidos

Os onze dias de "Folia" do Folio -- Festival Literário de Óbidos arrancam a 10 de outubro, com Cristina Branco a atuar no palco que também vai acolher Diabo na Cruz, O Gajo, "Folk Impressionista" e danças tradicionais europeias.

"Vários géneros musicais e diversas paisagens sonoras" marcam o programa da "Folia", capítulo dedicado à realização dos espetáculos culturais, integrados no programa do Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos, divulgado hoje pela câmara.

Promovido pela Fundação Inatel, parceira da autarquia desde 2016, o programa arranca no dia 10 com o fado de Cristina Branco e fecham com João Morais, O Gajo, num espetáculo de "música do mundo".