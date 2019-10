Críticas a Warren e destituição de Trump dominam debate das primárias democratas à Casa Branca

A senadora Elizabeth Warren foi o principal alvo dos ataques no quarto debate dos candidatos às eleições primárias do Partido Democrata, marcado pela defesa de um inquérito para a destituição do Presidente norte-americano, Donald Trump.

As críticas à senadora do Massachusetts demonstraram que os candidatos olham cada vez mais para Elizabeth Warren como a favorita para vencer as primárias, em detrimento do ex vice-Presidente Joe Biden.

O 'mayor' de South Bend (estado de Indiana), Pete Buttigieg, e a senadora Amy Klobuchar criticaram o plano de Warren sobre o sistema de saúde. Já o ex-congressista Beto O'Rourke atacou Warren sobre a intenção de criar um imposto sobre a riqueza.