A investigação à morte da cantora Claudisabel, falecida após o condutor de um Audi A4 ter embatido no Smart da artista na madrugada de 19 de dezembro, na berma da A2, em Alcácer do Sal, está fechada num gabinete. Osabe que os militares do Núcleo de Investigação de Acidentes da GNR de Grândola estão a usar um programa informático, chamado ‘PCCrash’, para reconstituir o sinistro, e assim apurar eventuais culpas do homem, de 50 anos, que chocou contra a viatura de Claudisabel.Conheça a história no site do Correio da Manhã