Cuba acusa EUA de "campanha de difamação" para aumentar tensão bilateral

Por Lusa | 03:50

Cuba acusou no domingo os Estados Unidos de serem responsáveis por "acusações fraudulentas" e por uma "campanha de difamação" contra aquela ilha, bem como de fabricarem falsos pretextos para gerar um clima de "aumento da tensão" bilateral.

O diretor-geral encarregado dos Estados Unidos no Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano, Carlos Fernández de Cossio, disse que nos últimos meses o Governo norte-americano tem aumentado a "retórica hostil" contra Cuba, num comunicado publicado na página oficial da Internet daquele ministério, o Cubaminrex.

Fernández de Cossío acusou os EUA de pretenderem retomar a "fracassada campanha contra Cuba na área dos direitos humanos" e lamentou que "em vez de dialogar na base do respeito, como Cuba tem demonstrado estar disponível para o fazer com o propósito da cooperação e como o faz para outros países, Washington vai para as acusações fraudulentas e campanhas de difamação".