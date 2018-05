Cuba investiga causas do acidente aéreo que vitimou 110 pessoas

Autoridade da aviação civil afirmou estar a "trabalhar intensamente" para descobrir motivos do incidente de sexta-feira.

A autoridade da aviação civil de Cuba afirmou este sábado que está a "trabalhar intensamente" para descobrir as causas do acidente aéreo que vitimou 110 pessoas na sexta-feira. No dia do acidente, os jornais cubanos referiram que três mulheres teriam sobrevivido, mas, este sábado, não houve ainda indicação oficial do seu estado de saúde.



"Trabalhámos durante toda a madrugada e vamos continuar a trabalhar intensamente", disse este sábado o diretor-geral do Aeroporto Internacional José Martí, Rolando Pereira, citado pela agência EFE.



Apesar de não adiantar pormenores sobre as caixas negras da aeronave, o responsável referiu que as condições climatéricas têm "dificultado" as pesquisas no local do acidente.



Cuba "conta com todos os meios e recursos para poder recolher todas as evidências e elementos para prosseguir com a investigação", vincou.



Rolando Pereira esclareceu ainda que o aeroporto "está a operar sem dificuldades".



Já este sábado, o Governo cubano havia decretado dois dias de luto na sequência do acidente aéreo.



"O Conselho de Estado da República de Cuba decidiu decretar luto oficial desde as 06h00 (locais) do dia 19 de maio até às 12h00 da noite de 20 de maio", informaram os media estatais.



O avião, um Boeing 737 alugado pela companhia aérea cubana à operadora mexicana Global Air Damojh, despenhou-se pouco depois das 12h00 de sexta-feira, momentos depois da descolagem do aeroporto Internacional José Martí, em Havana, com 110 pessoas a bordo, 104 passageiros e seis membros da tripulação, informaram as autoridades.



A maioria das vítimas são cubanas, embora haja cinco estrangeiros, dos quais dois são de nacionalidade argentina.



A estes, somam-se os seis tripulantes, todos mexicanos.