Culturas intensivas no Alqueva geram receios que agricultores dizem infundados

A "invasão" do Alentejo por culturas intensivas "atraídas" pelo regadio do Alqueva está a gerar polémica, com populações e ambientalistas a terem receios de impactes negativos e agricultores a dizerem que são infundados.

Na área do Alqueva, com 120 mil hectares de regadio instalados, há 95 mil a serem regados, a maioria (60%) ocupados com olival, seguindo-se árvores de fruto, sobretudo amendoal, vinha, milho, forragens e cereais e hortícolas.

José Paulo Martins, da associação ambientalista ZERO e do movimento de cidadãos "Alentejo Vivo", que denuncia impactes negativos da agricultura intensiva, diz à agência Lusa que há aldeias com plantações "demasiado perto" de casas.