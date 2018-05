Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Curvas de Joana Duarte fazem sucesso

Atriz, de 31 anos, aquece redes sociais com novas fotografias em fato de banho.

09:32

Fã de sol e de praia, Joana Duarte já habituou os seguidores às suas fotos sedutoras em biquíni. Com o verão a chegar, a atriz tem partilhado várias imagens na praia, nas quais se mostra ansiosa pelo regresso dos dias quentes.



Com um corpo bronzeado e tonificado e umas curvas de fazer inveja, Joana Duarte voltou a receber a aprovação dos seguidores, que lhe deixaram centenas de ‘gostos’ e comentários.



No plano profissional, a atriz, de 31 anos, vive uma fase feliz com o regresso à televisão. Depois de vários anos ausente, Joana Duarte foi convidada para integrar o elenco da novela ‘Vidas Opostas’, da SIC.