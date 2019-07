Custos de cada crise em Portugal teriam sido maiores sem o FMI -- Economistas

Os economistas contactados pela Lusa consideram que a intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Portugal em 1977, 1983 e 2011 evitou que o país tivesse de fazer ajustamentos muito mais intensos, com repercussões negativas no crescimento e no emprego.

"Os custos de cada crise, em termos de produto [Produto Interno Bruto] e emprego, teriam sido maiores", afirmou João Borges de Assunção, professor da Universidade Católica, em declarações à Lusa, salientando, contudo, que "o mais importante" foi a formação que o FMI deu aos "governantes, banqueiros centrais e banqueiros" portugueses, apesar de considerar que "provavelmente ainda foi insuficiente".

No mesmo sentido, Miguel Cardoso, economista chefe do BBVA para Espanha e Portugal, afirmou que, "em cada ocasião, os ajustes na economia teriam que ser maiores", acrescentando que, "na ausência do financiamento para o qual contribuiu o FMI, Portugal teria que gerar esses recursos internamente".