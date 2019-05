"Dá o título ao Porto se não vai morrer queimado": Galeno denuncia ameaça de adepto

Galeno foi ameaçado por um adepto e recorreu às redes sociais para partilhar o conteúdo da mensagem que lhe foi enviada. Através do Instagram, mais concretamente de uma Instastory, o extremo cedido pelo FC Porto ao Rio Ave divulgou a ameaça que recebeu, revelando estar incrédulo com toda a situação."Dá o título ao Porto, se conseguires para o ano és titular no Porto por outro lado se não conseguires vai morrer queimado na estação de metro do Dragão", pode ler-se na mensagem. "Incrível como as pessoas passam dos limites, Deus te abençoe. Que horrível", escreveu Galeno na publicação.Recorde-se que o Rio Ave defronta o Benfica este domingo, em Vila do Conde.