Daniela Basso faz as malas para a Rússia

Atriz mexicana mostra-se incansável no apoio ao benfiquista Raúl Jiménez.

Por Rute Lourenço | 08:33

Mudou-se para Portugal quando Raúl Jiménez assinou pelo Benfica e agora Daniela Basso garante que já tem as malas feitas para a Rússia, de forma a apoiar o jogador no Mundial.



Apaixonada pelo mexicano, a atriz não pensou duas vezes em deixar a sua carreira em suspenso para estar ao lado do seu mais que tudo em Lisboa, e mostra-se incansável a dar força a Jiménez.



Nas redes sociais, as declarações de amor ao jogador da seleção mexicana são uma constante. "Os seus olhos, o seu sorriso... Amo-o. Grata à vida por o ter conhecido", escreve.