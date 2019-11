Das fanzines à Marvel, autor de BD Jorge Coelho quer crescer como autor

Das fanzines fotocopiadas na escola ao trabalho em equipa na Marvel, Jorge Coelho, autor português em destaque no festival AmadoraBD, soma mais de vinte anos de banda desenhada, mas o percurso é cauteloso até ser um autor completo.

Jorge Coelho, 42 anos, assina a imagem gráfica e protagoniza uma exposição retrospetiva do 30.º festival de banda desenhada da Amadora. Nessa exposição, feita com originais do arquivo pessoal e pertencentes a colecionadores, é traçado um plano geral do percurso profissional, feito sobretudo à distância, para o mercado norte-americano.

"Sempre cresci com a BD norte-americana. O meu DNA é americano, não é europeu. Dê por onde der, o meu traço já é um bocado americano. É uma coisa natural", contou em entrevista à agência Lusa, enumerando algumas das referências, como Frank Miller e Sean Murphy.