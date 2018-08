A namorada do cantor não esteve presente.

Por Isabel Laranjo | 08:43

Almancil foi o palco de um dos últimos espetáculos de David Carreira mas também do reencontro com Angélica Jordão. A antiga concorrente da ‘Casa dos Segredos’ esteve o tempo todo na zona de bastidores e, quando o concerto começou, permaneceu no fundo do palco, dando sinais da proximidade que a liga a David Carreira.