Davide Astori deixa filha bebé

Jogador da Fiorentina foi encontrado morto num quarto de hotel.

08:58

Davide Astori, o capitão da Fiorentina que foi encontrado morto no domingo, no quarto de hotel onde estava instalado antes de mais um jogo, deixa uma filha de dois anos. Vittoria é fruto da relação com a modelo Francesca Foretti e, a avaliar pelas imagens que foram divulgadas por ambos, era a grande paixão do craque de 31 anos.



Astori assumia-se como um homem de família e, em todos os tempos livres que tinha, dedicava-se a passar tempo com a companheira e com a bebé. No Instagram, a modelo mostrava, quase diariamente, a família unida e feliz.



O casal conheceu-se em 2013, no jantar de aniversário de um amigo em comum, e a relação amorosa começou pouco tempo depois. Entretanto, Francesca, que ficou conhecida por ter participado no ‘Big Brother’, acabou por ir deixando a moda para se dedicar mais à família