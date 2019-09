DBRS considera impacto das coimas aplicadas à banca "largamente gerível"

A agência de 'rating' DBRS considerou hoje que o impacto financeiro das coimas, de 225 milhões de euros, aplicadas a 14 bancos portugueses é "largamente gerível", mas que o anúncio das mesmas é negativo para a reputação do setor.

Numa análise hoje divulgada sobre a aplicação pela Autoridade da Concorrência (AdC) de coimas no valor de 225 milhões de euros a 14 bancos por prática concertada, ao longo de mais de 10 anos, de informação sensível no crédito, a DBRS adianta que "o anúncio é negativo para a reputação [dos bancos], mas é improvável um aumento adicional significativo no risco de reputação de emissores individuais nesse estágio".

Na análise, a agência de 'rating' considera que o valor das coimas, que representa 7% do rendimento antes de provisões e impostos, são "geríveis" para os bancos.