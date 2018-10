DBRS mantém nos 2,3% previsão de crescimento da economia portuguesa em 2018

Por Lusa | 10:04

A agência de notação financeira DBRS manteve hoje nos 2,3% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português este ano, considerando-o um "ritmo saudável, apesar de mais moderado do que em 2017".

Segundo a agência canadiana -- que na sexta-feira manteve o 'rating' atribuído a Portugal em 'BBB', com perspetiva estável -- os riscos que ameaçam as perspetivas de crescimento de curto prazo "aumentaram e são sobretudo de natureza externa, relacionados com um agravamento mais acentuado do que o esperado das condições financeiras e com a escalada do protecionismo comercial".

Na nota divulgada hoje, a DBRS antecipa que o défice orçamental, o rácio da dívida pública sobre o PIB e o crédito mal parado dos bancos portugueses "continuem a diminuir", mas adverte que "o rácio da dívida, que se espera que recue para perto dos 120% do PIB este ano, continua alto e deixa as finanças públicas vulneráveis a choques negativos".