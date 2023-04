O debate instrutório do processo BES/GES, que devia arrancar esta terça-feira, no tribunal de Monsanto, em Lisboa, após um ano de espera, foi adiado uma vez que o tribunal se esqueceu de notificar três arguidos. Ficou agendado para os dias dois, três e quatro de maio.Era suposto ter decorrido, esta terça-feira, quase três anos depois de ser conhecida a acusação do Ministério Público.