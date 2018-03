Decisão arbitral impede operadora brasileira Oi de concretizar aumento de capital

Por Lusa | 13:04

A Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) impediu a operadora de telecomunicações brasileira Oi de concretizar o aumento de capital discutido na segunda-feira em reunião extraordinária do Conselho de Administração, segundo informação dada hoje ao mercado pela portuguesa Pharol.

"De acordo com a 'Decisão de Urgência' [da CAM], a Oi deverá 'se abster de implementar os aumentos de capital em questão, sob pena de multa de 122.923.791,41 reais (cento e vinte e dois milhões, novecentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)'", lê-se na informação enviada ao mercado pela Pharol, acionista de referência da Oi.

No documento, a Pharol (ex Portugal Telecom) diz ter sido informada ao início da tarde de segunda-feira desta decisão do árbitro de apoio, que foi nomeado pela CAM no âmbito de um procedimento arbitral iniciado pela sua subsidiária DeBratel.