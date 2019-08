Decisão sobre recurso do cardeal George Pell, condenado por pedofilia, conhecida na quarta-feira

O cardeal australiano George Pell, já condenado a seis anos de prisão por pedofilia, vai conhecer, na próxima quarta-feira, a decisão sobre o recurso que apresentou, informou hoje um Supremo Tribunal da Austrália.

O Supremo Tribunal do estado australiano de Victoria vai anunciar a decisão sobre o recurso interposto pelos advogados de Pell no início da manhã de 21 de agosto.

A juíza-presidente Tribunal, Anne Ferguson, encarregada do processo com outros dois juízes, tenciona ler as conclusões da decisão numa sessão que será transmitida 'online', disseram fontes judiciais.