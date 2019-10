Defesa de António Joaquim e MP questionam conclusões da PJ sobre comunicações com Rosa Grilo

A defesa de António Joaquim e o procurador do Ministério Público questionaram hoje algumas das conclusões retiradas pela investigação da Polícia Judiciária, com base no cruzamento dos dados de tráfego dos telemóveis do arguido e de Rosa Grilo.

Na sétima sessão do julgamento, que decorre no Tribunal de Loures, o advogado de António Joaquim, acusado em coautoria com Rosa Grilo do homicídio do triatleta e marido desta Luís Grilo, colocou em causa "o padrão" determinado pela Polícia Judiciária (PJ), baseando-se nas comunicações e nos contactos (dados móveis e chamadas) realizados entre os arguidos.

Perante as explicações do coordenador da PJ, Ricardo Serrano Vieira e, posteriormente, o procurador do Ministério Público (MP) questionaram este responsável pela investigação sobre as conclusões "padrão" retiradas das comunicações (por dia e hora em que foram feitas) com base na análise das listagens da operadora de telemóvel (chamadas e dados) e no registo dos contactos efetuados entre os arguidos.