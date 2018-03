Defesa do Marítimo operado na segunda-feira a fratura na perna direita

Lesão foi contraída no triunfo (4-2) sobre o Vitória de Setúbal.

Por Lusa | 20:14

O defesa do Marítimo Dráusio será submetido a intervenção cirúrgica na segunda-feira, após ter sofrido este domingo uma fratura na perna direita na partida diante do Vitória de Setúbal, da 26.ª jornada da I Liga de futebol.



A informação foi publicada na página oficial do clube madeirense na Internet, na qual acrescenta que será o Dr. Horácio Sousa a tratar da operação.



O lance aconteceu no minuto 48, quando o Marítimo vencia a formação sadina por 3-0, num choque entre o defesa brasileiro e o colega de equipa Amir, guarda-redes internacional pelo Irão, o que levou o defesa a ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.



Dráusio, defesa-central de 26 anos, chegou esta época ao Marítimo, proveniente dos italianos do Catania, tendo feito 18 partidas e apontado um golo.



O Marítimo derrotou o Vitória de Setúbal por 4-2, com um 'bis' de Ricardo Valente, aos 31 e 45 minutos, e ainda golos de Joel (08) e Rodrigo Pinho (70), tendo Patrick, aos 63, e Edinho, de grande penalidade, aos 90+2, feito os tentos sadinos.