Defesa do Tottenham Davinson Sánchez denuncia insultos racistas nas redes sociais

O futebolista internacional colombiano Davinson Sánchez, defesa do Tottenham, denunciou esta segunda-feira ter sido alvo de insultos de teor racista nas redes sociais, após o empate a dois golos com o Newcastle, no domingo.

O central, de 24 anos, que foi opção do treinador português José Mourinho a titular no jogo com os 'magpies', publicou na sua conta na rede Instagram uma fotografia dos insultos recebidos nas últimas horas, acompanhados da legenda "nada mudou".

Nos últimos meses, vários jogadores da Liga inglesa têm denunciado abusos nas redes sociais, levando o organismo a pedir responsabilidade e mudanças nestas plataformas, no sentido de proteger os atletas.

O Tottenham esteve a vencer o jogo, com uma vantagem de 2-1, depois de já ter dado uma 'cambalhota' no marcador, mas deixou-se empatar já na parte final, aos 85 minutos.