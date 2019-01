Défice abaixo de 0,5% do PIB em 2018 se houver recuperação integral da garantia ao BPP -- CFP

Por Lusa | 13:06

O Conselho de Finanças Públicas diz que o défice pode ficar abaixo da previsão de 0,5% do PIB em 2018 se houver a recuperação integral da garantia do Estado ao BPP no último trimestre.

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) indica que "pressupondo a inexistência de alterações significativas nos mecanismos de gestão financeira pública e tendo em conta os desenvolvimentos orçamentais até final do 3.º trimestre, bem como a informação já disponível (outubro e novembro) na ótica de caixa, é expectável que o saldo orçamental fique em linha com a estimativa avançada pelo CFP em setembro (-0,5%)", indica o organismo liderado por Teodora Cardoso, no relatório sobre a "Evolução orçamental das administrações públicas até setembro de 2018" hoje divulgado.

O CFP adianta, contudo, que a estimativa para o défice pode ser inferior a 0,5% do PIB no conjunto de 2018, caso se verifique a recuperação integral da garantia do Estado ao BPP nos últimos três meses do ano passado.