Défice de 2019 pode ser "ligeiramente menor" que 0,2% - Mário Centeno

O ministro das Finanças afirmou à Lusa que o défice deste ano pode ficar "ligeiramente" abaixo dos 0,2%, nomeadamente na sequência das receitas de IVA, e a nova meta deverá ser enviada a Bruxelas em 15 de outubro.

"Nós temos um défice no primeiro semestre de 0,8% [do PIB] que há-de resultar num défice anual muito próximo de 0,2%, eventualmente ligeiramente menor, mas não seguramente maior do que 0,2%", afirmou Mário Centeno, em entrevista à Lusa.

O défice de "2018 foi uma décima melhor do que tínhamos projetado no Programa de Estabilidade. Tecnicamente, como se diz na gíria, podemos arrastar essa décima, expectavelmente, para 2019, se tudo o resto se mantiver constante", referiu, acrescentando que, além disso, houve também uma "revolução na estrutura da atividade económica" portuguesa.