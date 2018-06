Delegação comunista francesa detida na Turquia

Por Lusa | 16:28

Três membros de uma delegação comunista francesa foram detidos hoje em Agri, na Turquia, onde se tinham deslocado como observadores das eleições presidenciais e legislativas, anunciou o Partido Comunista Francês (PCF) num comunicado.

"O poder turco quer assim reprimir todas as vozes que divulgam as fraudes em massa, nomeadamente escrevendo no (rede social) Twitter que 'os membros da delegação seriam falsos observadores que tentariam manipular as eleições'", indicou o PCF.

"Eles foram detidos e impedidos de realizar a sua missão. Foram ouvidos por um procurador que ficou com os seus passaportes. Estão retidos na esquadra até ao final da votação", precisou à rádio Franceinfo o secretário-geral do Partido Comunista, Pierre Laurent.