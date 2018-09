Democrata perto de ser a primeira mulher negra no Congreso eleita pelo Massachusetts

Por Lusa | 06:28

A vitória da democrata Ayanna Pressley foi a surpresa das primárias nos Massachusetts, EUA, uma vereadora de Boston que está muito próxima de se tornar a primeira mulher negra a ocupar um lugar no Congresso, eleita por aquele estado.

Pressley, que não vai enfrentar qualquer candidato republicano, derrotou na terça-feira o atual congressista Michael Capuano e recebeu já os parabéns da líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Os republicanos enfrentam habitualmente dificuldades em Massachusetts, onde os eleitores do Partido Republicano representam menos de 11% do eleitorado e é reconhecida a impopularidade do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.