Democratas exigem ao Tesouro declarações de impostos de Trump dos últimos seis anos

Por Lusa | 02:51

Os democratas pediram ao departamento do Tesouro dos EUA que entregasse as seis últimas declarações de impostos do Presidente republicano Donald Trump, que continua a recusar a sua divulgação, o que faz antever uma batalha judicial.

Trump é o primeiro presidente dos EUA, desde Richard Nixon, a recusar-se a divulgar a sua situação fiscal.

Com uma nova maioria na Câmara dos Representantes, os democratas têm agora autoridade para exigir esses documentos. Nunca tal pedido, apresentado pela comissão responsável pela tributação, foi rejeitado no passado, sublinham os democratas.