Depois de Chakall é a vez do Chef Cordeiro ir ao Botequim Açoriano

Restaurante comemora dois anos com evento gastronómico mensal.

18:55

Tal como o Correio da Manhã tinha noticiado o mês passado, o restaurante Botequim Açoriano, localizado na ilha de São Miguel, nos Açores, está a celebrar dois anos de existência e, para comemorar esta data, vai presentear os seus clientes com uma iniciativa que conta com vários chefs nacionais de renome e um padrinho que, como todos sabem, aprecia gastronomia: o apresentador Fernando Mendes.

O projeto gastronómico ‘Botequim ComVida’ começou no dia 23 de fevereiro, com o Chef Chakall que, em conjunto com Dodó, a Chef residente do espaço de Rabo de Peixe, presenteou os clientes com pratos originais feitos com os melhore produtos regionais.







O próximo convidado do evento é o conhecido Chef Cordeiro, que já foi júri no programa televisivo MasterChef e conta já com duas Estrelas Michelin .

O padrinho do evento irá participar em alguns dos jantares que, a cada mês, contam com um Chef de renome diferente. Estes profissionais, em conjunto com a Chef Dodó, prometem dar conhecer a realidade gastronómica açoriana, assim como os produtos do arquipélago, com um toque de originalidade multicultural e contemporâneo.