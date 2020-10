Depressão Alex traz chuva intensa, agitação marítima e rajadas de vento de 110 quilómetros por hora

A depressão Alex aproxima-se de Portugal Continental e vai trazer chuva intensa, principalmente para a região Norte do País a partir da manhã desta sexta-feira. Prevê-se a passagem gradual para aguaceiros fracos acompanhados por uma pequena descida da temperatura, ao longo do dia, em que a máxima rondará entre os 13 e os 18 ºC a norte do Tejo e entre 18 e 25°C a sul.Ao final da tarde desta quinta-feira já se irão começar a sentir fortes rajadas de vento que se irão prolongar até ao final do dia de sexta-feira, em especial nas regiões Norte e Centro do País, onde o vento pode atingir os 110 quilómetros por hora.Espera-se um aumento significativo da agitação marítima, em particular entre o início da manhã de sexta-feira e a madrugada de sábado, em especial a norte do cabo Raso, em Cascais, onde a altura significativa das ondas poderá atingir quatro a cinco metros.