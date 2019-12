Depressão Elsa obriga bombeiros a responder a mais de 1300 ocorrências

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou 865 ocorrências relacionadas com o mau tempo desde a meia-noite desta quinta feira até às 9h00, de acordo com a página da internet da ANPC.



Grande parte destas situações estão relacionadas com quedas de árvores ou estruturas devido aos efeitos da passagem da depressão Elsa pelo território português.





Estes casos, que afetaram sobretudo os distritos do Porto e Braga, obrigaram a mobilizar 2546 operacionais apoiados por 974 viaturas. Há situações de pessoas desalojadas e muitos danos materiais, mas não há conhecimento de feridos.

Na quarta-feira já tinha sido registadas outras 513 ocorrências relacionadas com a intempérie.