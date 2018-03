Por Lusa | 19:25

O deputado José Silvano foi hoje indicado como o novo secretário-geral do PSD, na sequência da demissão de Feliciano Barreiras Duarte.

"O deputado José Silvano é o novo secretário-seral do PSD e começará a exercer funções de imediato no partido. Esta nomeação deverá ser ratificada na próxima Comissão Política Nacional, agendada para 28 de março, e, posteriormente, no Conselho Nacional do PSD", é referido num comunicado do partido.

SMA // VAM