Deputados britânicos pedem que primeiro-ministro convoque imediatamente Parlamento

Mais de 100 deputados britânicos pediram, numa carta divulgada hoje, ao primeiro-ministro Boris Johnson para convocar imediatamente o Parlamento e voltar a debater o Brexit.

As férias de verão do Parlamento terminam normalmente a 03 de setembro, mas os autores da carta, todos eles opositores do Brexit, defendem que os parlamentares devem estar reunidos em permanência até 31 de outubro, data em que o Reino Unido deve sair da UE.

"O país está à beira de uma crise económica, por nos dirigirmos para um Brexit sem acordo", pode ler-se na missiva. "Estamos perante uma emergência nacional e o Parlamento deve ser convocado de imediato", acrescentam.