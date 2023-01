Deputados do PSD destacam "discrição" com que criticaram abstenção na moção da IL, "sem abdicar das convicções"

Os sociais-democratas André Coelho Lima e Carlos Eduardo Reis salientaram este sábado a "discrição" com que apresentaram uma declaração de voto sobre a moção de censura da IL, referindo que o fizeram "com correção, mas sem nunca abdicar das convicções".

Numa declaração de voto que data de 05 de janeiro, mas a que a agência Lusa teve acesso na quinta-feira, os dois deputados defendiam que havia motivos para censurar o Governo e aprovar a moção da IL, alertando para riscos de "ausência de demarcação" com uma abstenção por parte da bancada do PSD, como sucedeu.

Em mensagens divulgadas este sábado na rede social Facebook precisamente à mesma hora, tanto André Coelho Lima como Carlos Eduardo Reis publicaram na íntegra a declaração de voto em questão e procuraram clarificar, "por transparência", "um ou outro dado" referente àquele documento.

Na mensagem de André Coelho Lima, o deputado destaca que a declaração de voto em questão foi apresentada "há já 15 dias", só tendo vindo agora a público porque foi divulgada no Diário da Assembleia da República.

Salientando que a "forma de estar na política" dos dois deputados é "com correção, mas sem nunca abdicar das convicções", Coelho Lima defende que ambos procuraram que a sua atitude "fosse correta, porque assente numa posição convicta e sustentada".

"Fizemo-lo [a declaração de voto] com a discrição que considerámos ser devida - por isso nem sequer o sinalizamos no momento da votação, como é habitual fazer-se -, mas também com a convicção de não dever calar as nossas consciências", refere.

No mesmo sentido, Carlos Eduardo Reis sublinha que o facto de a declaração de voto só ser agora conhecida é talvez "o ponto mais evidente, mas não menos fulcral, sobre a decisão de apresentar este texto".

"Decisão que tomamos na liberdade e na responsabilidade do que entendemos ser o mandato do deputado. Mas sem buscas vãs de protagonismo. Não foi anunciado no hemiciclo, diante do governo e da comunicação social. Não a tornamos pública em nenhum momento mais ou menos sensível da nossa vida partidária", sublinha.

Carlos Eduardo Reis refere que a interpretação do seu mandato de deputado "não substitui de maneira nenhuma a lealdade que deve existir entre companheiros de bancada", recordando que, tanto ele como André Coelho Lima, acompanharam a abstenção decidida pelo Grupo Parlamentar do PSD quanto à moção de censura da Iniciativa Liberal, apesar de discordarem.

"Apresentamos, livremente, e dentro dos mecanismos que um Deputado dispõe, as razões da discordância. Num partido como o nosso, o Partido Social Democrata, isso será talvez mais óbvio do que em qualquer outro", refere.

Na declaração de voto em questão, os dois deputados consideravam que "o definhamento moral e consequentemente político do Governo deve merecer censura".

"E considerámos que os momentos de censura são os que a justificam; e esses não se criam artificialmente: ou existem ou não existem. E agora existem, manifestamente", referiam.

André Coelho Lima e Carlos Eduardo Reis -- destacados apoiantes do anterior presidente do PSD, Rui Rio, -- justificavam ter seguido a abstenção indicada pela direção do partido por considerarem que "a disciplina de voto é essencial ao funcionamento da democracia representativa".

"Não obstante, uma moção de censura a um governo em funções é um momento que clama pelos princípios éticos e políticos de cada um dos membros eleitos pelo povo português como representante no seu órgão legislativo. Sempre no maior respeito pela orientação do sentido de voto e pelo partido que integrámos e servimos", indicavam.

Questionado sobre a declaração de votos destes dois deputados, o líder social-democrata, Luís Montenegro, salientou que "o PSD é um partido democrático e em que cada um pensa pela sua cabeça".

"Fui ao grupo parlamentar antes do debate da moção de censura dizer quais eram as orientações da direção nacional do partido, olhos nos olhos com os deputados. Nessa altura não fui confrontado com nenhuma opinião contrária", sublinhou.