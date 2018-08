Deputados questionam Governo luxemburguês sobre morte de Puto G

Por Lusa | 18:15

O Partido Operário Socialista do Luxemburgo (POSL) questionou o Governo sobre a demora no socorro e a falta de vigilância no lago de Remerschen, onde morreu afogado o 'rapper' de nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana Puto G, em junho.

Em ofício enviado através da Câmara dos Deputados do Luxemburgo, a que a Lusa teve hoje acesso, os deputados Franz Fayot e Alex Bodry pediram respostas aos ministros do Interior e do Trabalho, do Emprego e da Economia Social e Solidária e à ministra do Ambiente para o facto de o socorro ter sido acionado apenas "uma hora depois do alerta".

Os deputados do POSL reportaram-se à investigação inserida em 16 deste mês no Contacto, jornal luxemburguês destinado à comunidade lusófona, e questionaram porque "se demorou quase uma hora para corresponder ao alerta" e as razões de "não se reagir de início aos pedidos de ajuda dos companheiros da vítima", que se encontravam também no lago Remerschen, propriedade da Comuna de Schengen.