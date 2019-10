Derrocada em trilho na Madeira provocou pelo menos seis feridos

A derrocada ocorrida hoje à tarde no Caldeirão Verde, concelho de Santana, no norte da Madeira, provocou pelo menos seis feridos, entre os quais dois franceses e um alemão, indicou à Lusa fonte do Governo Regional.

Segundo a mesma fonte, das seis vítimas, cinco já foram transportadas para o Hospital Central do Funchal, duas em estado grave.

Entre as vítimas encontram-se dois cidadãos portugueses, dois franceses e um alemão, desconhecendo-se para já a nacionalidade do outro ferido, bem como a existência de mais sinistrados.