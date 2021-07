O desabamento de um hotel na cidade chinesa de Suzhou, leste do país, provocou esta segunda-feira oito mortos, e deixou ainda nove pessias desaparecidas, segundo revelaram as autoridades.

O colapso ocorreu às 15h30 (08h30 em Lisboa), de segunda-feira, informou a televisão estatal CCTV.

Seis pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do Siji Kaiyuan Hotel, mas três estão em estado grave, de acordo com a mesma fonte.