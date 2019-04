Desabamento do teto de uma igreja faz 13 mortos na África do Sul

Há registo de mais de uma dezena de feridos, na província KwaZulu Natal.

Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas na África do Sul pelo desabamento parcial do teto de uma igreja durante uma missa na província KwaZulu Natal (nordeste), divulgaram esta quinta-feira as autoridades locais.

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira numa igreja em Dlangubo, no norte de Durban, durante uma missa, disse o porta-voz do Ministério de Assuntos Locais, Lennox Mabaso.

"O telhado do edifício desmoronou devido as fortes chuvas de ontem (quinta-feira)", disse o responsável a um órgão de informação local, citado pela agência Efe, referindo que, "de momento, existem 13 mortos".