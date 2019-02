Desaceleração da economia são argumento perfeito para o Governo não subir salários

Declarações são avançadas pelo secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, disse esta sexta-feira à agência Lusa que os dados que apontam para uma desaceleração da economia são o argumento perfeito para o Governo não atualizar os salários dos trabalhadores.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou na quinta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 2,1% em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o observado no ano anterior e abaixo da previsão do Governo de uma expansão de 2,3%.

Em declarações esta sexta-feira de manhã à agência Lusa junto à escola EB 2/3 Manuel da Maia, em Lisboa, onde esteve na sequência da greve marcada para esta sexta-feira dos trabalhadores da função pública em protesto pelo congelamento de salários e carreiras, Arménio Carlos sublinhou que "as políticas do passado têm de terminar".