Desbloqueadas verbas para alargamento do hospital de Bragança

Por Lusa | 15:13

As verbas para o aguardado alargamento do hospital de Bragança, o principal do Nordeste Transmontano, foram hoje desbloqueadas, com o início das obras anunciado "ainda para este ano", segundo informou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

As obras implicam a construção de um novo edifício a acrescentar ao atual e aguardavam pela autorização do Ministério das Finanças para o investimento que, no global, ronda os 2,55 milhões de euros para um novo Bloco Operatório, Laboratório de Análises e Central de Esterilização.

O projeto já tinha sido aprovado pelo Ministério da Saúde e o processo foi hoje desbloqueado, com a publicação em Diário da República da autorização do Ministério das Finanças.