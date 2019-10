Descobertas mais 20 luas em órbita do planeta Saturno

Saturno, o sexto planeta do sistema solar, tem 20 luas até agora desconhecidas, o que eleva para 82 o número das luas que o orbitam, superando Júpiter e as suas 79 luas, anunciou hoje o Centro de Planetas Menores, da União Astronómica Internacional (UAI).

Segundo a UAI, que tem como presidente a astrónoma portuguesa Teresa Lago, as novas luas têm em média cinco quilómetros de diâmetro, e 17 delas orbitam Saturno em sentido oposto ao da rotação do planeta.

"O estudo das órbitas dessas luas pode revelar as suas origens, bem como fornecer informações sobre as condições em torno de Saturno no momento de sua formação", disse Scott Sheppard, diretor da equipa que fez a descoberta.