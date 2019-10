Descobertos 20 migrantes em dois camiões na Bélgica

A polícia belga detetou hoje dois camiões que transportavam ilegalmente 20 migrantes, um em Saint-Trond (leste), com 11 pessoas a bordo, e outro em Bruges (noroeste), com nove, anunciaram as procuradorias das duas regiões.

As 11 pessoas encontradas em Saint-Trond, localidade a cerca de 65 quilómetros a leste de Bruxelas, são de origem africana, provavelmente eritreia, segundo a procuradoria de Limburg.

O grupo, que inclui mulheres e crianças, está aparentemente bem de saúde, acrescentou.