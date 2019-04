Descobre que ex-namorado ainda vive em sua casa após encontrar tampa da sanita levantada

Homem vivia há semanas no sótão da antiga companheira sem autorização.

Um homem foi detido depois da sua ex-namorada ter descoberto que este estava a viver, há semanas, no sótão da sua casa sem autorização. A mulher descobriu tudo depois de o homem ter ido à casa de banho e se ter esquecido de baixar a tampa da sanita.



A mulher já havia detetado vários sinais estranhos na casa onde vive com as filhas em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Mas foi num sábado de manhã que esta ouviu um barulho muito estranho vindo do seu quarto. Ao ir ver o que se passava acabou por apanhar o antigo companheiro em flagrante.



Segundo o jornal britânico Mirror, Cary Cocuzzi ainda terá agarrado a mulher na tentativa de a fazer calar mas esta conseguiu fugir e pedir ajuda.



Quando as autoridades chegaram ao local, o homem estava escondido debaixo de um monte de roupa.

Cary Cocuzzi acabou por ser detido, acusado de roubo, invasão de privacidade e violação da ordem do tribunal que o impedia de se aproximar da ex-companheira.