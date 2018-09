Descongelamento de carreiras deve levar a aumento de 750 ME das despesas com pessoal - Governo

Por Lusa | 20:35

O Ministério das Finanças indicou hoje que o descongelamento de carreiras na administração pública deve levar a um aumento de cerca de 750 milhões de euros das despesas com o pessoal em 2019, mais 3,7% face ao ano anterior.

"Foi iniciada a negociação coletiva para a Lei do Orçamento do Estado para 2019 [...]. Neste âmbito destacam-se o descongelamento das carreiras e as restantes medidas com impacto nas despesas do pessoal que deverão resultar num aumento de cerca de 750 milhões de euros, um crescimento de 3,7% face a 2018", afirma o Ministério das Finanças num comunicado emitido após a reunião com as três estruturas sindicais da administração pública.

De acordo com o Governo, este valor significa que, em média, "os atuais trabalhadores da administração pública terão um aumento ao longo de 2019 de mais de 3,1% face a 2018".