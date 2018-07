Desertor norte-coreano detido em Seúl por vender segredos da Coreia do Sul

Por Lusa | 06:52

Um desertor norte-coreano foi detido em Seúl, acusado de vender informações militares secretas da Coreia do Sul para um país da Ásia Oriental, informaram hoje as autoridades.

O suspeito, identificado apenas pelo sobrenome Lee, as informações de antigos altos quadros do Comando de Inteligência de Defesa da Coreia (KDIC), afirmou um representante do Gabinete da Procuradoria do Distrito Central de Seúl durante uma conferência de imprensa.

Lee terá obtido as informações de um ex-funcionário do KDIC, de 58 anos, identificado pelo sobrenome Hwang, que foi preso no mês passado juntamente com outro ex-oficial do mesmo ramo dos serviços de informação militar, mas por outro caso de espionagem.