Desfile de crianças para adoção gera revolta no Brasil

Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, aptos a serem adotados, desfilaram num centro comercial no estado brasileiro de Mato Grosso para uma plateia de possíveis adotantes, um evento que gerou revolta nas redes socais.

O desfile, denominado "Adoção na Passarela", foi promovido pela Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (AMPARA), em parceria com Comissão de Infância e Juventude (CIJ) da Ordem dos Advogados do Brasil do Mato Grosso (OAB-MT), e tinha como intuito dar visibilidade a menores aptos para adoção.

No entanto, o evento gerou controvérsia e foi alvo de duras críticas.