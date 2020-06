Desflorestação da Amazónia no Brasil até maio foi a maior desde 2015

A desflorestação da Amazónia localizada em território brasileiro entre janeiro e maio deste ano foi a maior desde 2015, segundo dados oficiais divulgados hoje.

Desde início deste ano e até ao mês passado, registou-se a maior devastação da floresta amazónica desde 2015, num total de 2.032 quilómetros quadrados, de acordo com informação do sistema de Deteção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O registo indicou uma subida de 34% face à desflorestação ocorrida no mesmo período no ano passado e 49% acima da média histórica.